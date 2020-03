Coronavírus: Governo irá ampliar para 22,9 milhões os testes para diagnóstico

Além da aquisição de testes e máquinas pelo Ministério, o governo federal contará, ainda, com parcerias público-privadas e doações.

Wanderson Oliveira explicou que o ministério trabalha com uma estratégia combinada, para identificar número maior de casos e aumentar precisão das medidas de isolamento no país. Para isso, serão distribuídos dois tipos diferentes de testes.





“O RT-PCR é um teste molecular que detecta o vírus na amostra, nos primeiros dias da doença. Depende de uma máquina. Colhe-se uma amostra do nariz ou da garganta e se envia para um laboratório. Já é utilizado há muitos anos no Brasil”, disse o secretário.





Coronavírus no Brasil

O Brasil já registra 2.201 casos confirmados da Covid-19 e 46 mortos pela doença (40 em São Paulo e seis no Rio de Janeiro).





A Região Sudeste é a que apresenta o maior número de infecções, registrando 1.278, 58,1% do total. São Paulo é o estado que tem a situação mais crítica, com 810 casos. O Rio de Janeiro tem 305, seguido de Minas, com 130, e o Espírito Santo, com 33.

Além do exame realizado em laboratório, há também o. “É feito na ponta do dedo, uma gotinha, para verificar os anticorpos, para saber se houve contato com o vírus e, assim, tomar medidas de vigilância. Parece uma glicemia, mas tem limitações. É utilizado na triagem”, completou.