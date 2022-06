Homem que agrediu procuradora-geral é solto

Procuradora-geral Gabriela Samadello Monteiro Barros, foi agredida pelo colega nessa segunda-feira (20/6), dentro da prefeitura onde trabalham (foto: Redes Sociais/Reprodução) O homem que agrediu a procuradora-geral do município de Registro, São Paulo, Gabriela Samadello Monteiro Barros, nessa segunda-feira (20/6), foi solto, após ser ouvido pela Polícia Civil.

Demétrius Oliveira Macedo, também procurador-geral, em depoimento, alegou que sofria assédio moral no trabalho e foi liberado, pois, conforme o delegado, “não havia situação de flagrante”. Vídeo que registrou a violência viralizou nas redes sociais.





Fernando Carvalho Gregório, delegado do 1º Distrito Policial da cidade, explicou, durante uma entrevista à TV Tribuna, afiliada à Rede Globo, nesta quarta-feira (22/6), que o procurador-geral admitiu a agressão e falou sobre a relação com os colegas no ambiente de trabalho. “Ele admitiu que agrediu a vítima e alegou que assim o fez por sofrer assédio moral”, disse.





Segundo Gregório, o caso está sendo analisado pelo Poder Judiciário (PJ) e o Ministério Público (MP). “Ao final de todos os trabalhos, chagaremos a uma conclusão das investigações num processo, e uma eventual condenação”, completou.

Entenda o caso

Demétrius agrediu Gabriela com socos e chutes, dentro da prefeitura, após ela abrir um processo administrativo contra ele, por conta do seu comportamento agressivo no ambiente de trabalho. Além das agressões físicas, o procurador-geral proferiu vários ofensas contra a vítima.





Outra funcionária, que tentava fazer com que o agressor interrompesse as investidas, foi empurrada de forma violenta contra a porta da sala.

Em depoimento à polícia, Gabriela disse que o agressor já havia sido grosseiro com outra funcionária e enviou um memorando à Secretaria Administrativa com uma proposta de procedimento administrativo. Nessa segunda-feira, mesmo dia em que ocorreu as agressões, foi publicado no Diário Oficial, a criação de uma comissão para apurar os fatos.









Leia a nota da Prefeitura de Registro (SP):





"A Prefeitura de Registro manifesta o mais absoluto e profundo repudio aos brutais atos de violência realizados pelo Procurador Municipal contra a servidora municipal mulher que exerce a função de Procuradora Geral do Município, fatos ocorridos na última segunda-feira (20/6).





Que a vítima e sua família recebam toda nossa solidariedade, apoio e cada palavra de conforto e acolhimento.





A administração municipal está tomando as providências necessárias e já determinou de imediato que o agressor seja suspenso, nos termos do art. 179, c/c inc. III do art. 180, ambos da Lei Complementar nº 034/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Registro, com prejuízo de seus vencimentos, a partir de 21 de junho.





Reafirmamos nosso compromisso com a prevenção e enfrentamento a todas as formas de violência, principalmente aquelas que vitimizam mulheres.

Os servidores da Procuradoria Geral Municipal e da Secretaria de Negócios Jurídicos receberão todo apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico.





Por fim, aos demais servidores desta municipalidade recebam nosso amparo e saibam que a prática de violência é veementemente repudiada e será severamente punida pela Administração Municipal."