Queiroga: 'Podemos nos orgulhar da nossa campanha de vacinação'

"Hoje, podemos nos orgulhar do sucesso da nossa campanha de vacinação. Cem milhões de brasileiros tomaram ao menos uma dose. Com mais de 63% da população adulta vacinada com a primeira dose, registramos uma queda expressiva de 40% no número de casos e óbitos em apenas um mês", afirmou o ministro.





Queiroga também fez um apelo aos brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina e que já estouraram o prazo determinado pelas fabricantes dos imunizantes. O ministro pediu para que estas pessoas procurem postos de saúde para que completem o esquema vacinal.





"Dirijo-me em especial aos brasileiros que estão com a segunda dose em atraso. Peço que busquem os postos de vacinação para tomar a segunda dose, pois a sua imunização só estará completa após a conclusão do esquema vacinal."

Terceira dose

Mais cedo, Queiroga anunciou que o governo irá começar uma pesquisa para avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina CoronaVac . O anúncio foi feito durante 11ª Reunião Virtual com os Ministros da Saúde dos países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.





O estudo está previsto para ser iniciado na próxima semana e será realizado em parceria com a Universidade de Oxford. A pesquisa será com 1.200 participantes, moradores de São Paulo e Salvador, que já tomaram as duas doses da vacina há mais de seis meses.

