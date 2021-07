COVID-19: Queiroga anuncia que governo irá testar 3ª dose da Coronavac

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo vai avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina CoronaVac (foto: Ministério da Saúde/Twitter/Reprodução)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo irá começar pesquisa para avaliar a necessidade de uma possível terceira dose da vacina CoronaVac. O anúncio foi feito durante 11ª Reunião Virtual com os Ministros da Saúde dos países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ministro da Saúde,anunciou que o governo irá começar pesquisa para avaliar a necessidade de uma possívelda vacinaO anúncio foi feito durante 11ª Reunião Virtual com os Ministros da Saúde dos países do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.





O estudo está previsto para ser iniciado na próxima semana e será realizado em parceria com a Universidade de Oxford. A pesquisa será com 1.200 participantes, moradores de São Paulo e Salvador, que já tomaram as das doses da vacina há mais de seis meses.





Além disso, Ministro confirmou o início de um estudo, encomendado pelo @minsaude e feito pela Universidade de Oxford, para avaliar a necessidade de uma terceira dose para os brasileiros que tomaram as duas doses da Coronavac. — Ministério da Saúde (@minsaude) July 28, 2021

"Temos que fazer pesquisas para ter respostas para conduzir o nosso PNI. O presidente Bolsonaro tem afirmado isso desde sempre, fazer pesquisas não só com vacinas, mas com perspectivas terapêuticas, e que as decisões sejam tomadas com base na ciência", disse Queiroga.





Janssen, Pfizer e AstraZeneca. A ideia é que possamos gerar dados para que o Ministério da Saúde possa estar implementando uma nova estratégia de vacinação, caso seja necessária, ainda no final deste ano".



Responsável pelo estudo, a professora da Universidade de Oxford, Sue Ann Clemens, explicou: "Estaremos vacinando pessoas que já tenham tomado 2 doses da Coronavac, 6 meses depois da 2ª dose, em 4 grupos: um com reforço da Coronavac, outros com. A ideia é que possamos gerar dados para que o Ministério da Saúde possa estar implementando uma nova estratégia de vacinação, caso seja necessária, ainda no final deste ano".





O estudo é um pedido do Ministério da Saúde à Universidade de Oxford, que aqui no Brasil irá contar com participação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e do Hospital São Rafael, da rede D'or, que fica em Salvador.