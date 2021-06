Sem coveiros em cemitério, família tem de enterrar corpo de parente

(foto: Reprodução) decorrência de complicações da COVID-19, no último domingo (7/6), ausência de coveiros. O caso ocorreu na cidade de Riacho dos Cavalos, no sertão da Paraíba. Além de perder Manoel Pinheiro da Silva emde complicações da COVID-19, no último domingo (7/6), a família teve de enterrar o idoso , de 78 anos, pelade coveiros. O caso ocorreu na cidade de Riacho dos Cavalos, no sertão da Paraíba.









De acordo com a família, o idoso morreu no Hospital de Pombal (cidade vizinha), após uma internação por conta da COVID-19. Os familiares então providenciaram uma carro funerário para levar o corpo até o cemitério de Riacho dos Cavalos, onde tiveram de realizar o sepultamento.





Testemunhas gravaram os momentos de agonia da família, com os sobrinhos do homem carregando o caixão. Os familiares contaram que pagaram um homem para fazer o buraco da cova, e depois tiveram de cobrir.





A Secretaria de Saúde de Riacho dos Cavalos informou ao portal G1 Paraíba que vai procurar os coveiros responsáveis pelo trabalho para averiguar o que ocorreu no momento da chegada do idoso. A secretaria informou ainda que só comentará o caso após acionar a assessoria jurídica do município.