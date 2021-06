Queiroga: Brasil terá 3 milhões de doses da vacina da Janssen em junho

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, nesta sexta-feira (4/6), a chegada das primeiras doses da vacina contra a COVID-19 da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson, para o mês de junho. Segundo a previsão inicial do contrato firmado com a empresa, as primeiras unidades do imunizante só chegariam em julho ao país.









As i nformações foram dadas pelo ministro da Saúde em entrevista ao CB.Poder, programa realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília.





Em março, o Ministério da Saúde assinou um contrato com a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson para a compra de 38 milhões de doses. A Janssen, no entanto, só previa o envio das primeira doses entre julho e setembro.





Dose única





A vacina, que se baseia na tecnologia de vetor viral não replicante, teve eficácia comprovada de 66% nos testes clínicos e é a única disponível até o momento que prevê apenas uma dose para imunização completa.