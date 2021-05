Após recusar vacina, idosa de 77 anos morre de COVID-19

Apesar de ser do grupo de risco, idosa recusou a vacina e faleceu em decorrência da COVID-19 (foto: Agencia Brasil ) vacina contra a COVID-19, uma idosa de 77 anos morreu em decorrência da doença. O caso aconteceu no último domingo (23/05) em Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul.



A Prefeitura da cidade confirmou, através de um post no Facebook, que a idosa optou por não tomar a imunização. A publicação conta com a assinatura da Secretaria Municipal de Saúde de Esperança do Sul.

A mulher assinou um “Termo de Recusa: “Como a vacina do COVID-19 é opcional e não obrigatória, a idosa optou por não ser imunizada, através da assinatura de um termo de recusa, medida sugerida pela Coordenadoria Regional de Saúde. Este referido termo é assinado por todos os pacientes que decidem não tomar a vacina”, esclareceu a nota postada nas redes sociais.





Além disso, a prefeitura e a secretaria municipal de saúde alertaram que as medidas de proteção contra o vírus devem continuar mesmo após a vacinação.





“Sabe-se que hoje as vacinas existentes não protegem 100% a pessoa imunizada de se contaminar, porém previnem que a doença evolua para os casos mais graves, onde exigem internações e que podem levar ao óbito”, completa.









Conforme o governo do Rio Grande do Sul, Esperança do Sul registrou 232 casos confirmados de COVID-19 e nove mortes desde o início da pandemia. Já a prefeitura afirma que a cidade teve 255 contaminações pela doença. O número de mortos em decorrência do coronavírus é o mesmo nos dois boletins.

Entre essa quinta-feira e a sexta-feira (28/5), o Brasil registrou 2.371 mortes causadas pela COVID-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados neste dia 28 de maio.





Com os registros, 459.045 vidas foram perdidas para a doença.





O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 49.768 novos casos de COVID-19 em 24 horas, com um total de 16.391.930 registros desde o início da pandemia.