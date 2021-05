COVID-19: hotel é fechado em Vitória após hóspede indiano testar positivo

Três indianos são monitorados em Vitória, Espírito Santo. Variante indiana ainda não foi confirmada (foto: Pixabay)

Umem, no Espírito Santo, foi fechado nesta sexta-feira (28/5) depois que um, vindo da, testou positivo para a. Outros dois passageiros, que também vieram do país asiático, estão hospedados no hotel com suspeita da doença e passaram por teste. Eles estavam no estado aguardando para retornar em um navio.





Segundo o portal "Tribuna Online", o subsecretário de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, informou que dentro do hotel estão 94 pessoas. São 57 hóspedes (52 adultos e 5 crianças) e 37 funcionários do estabelecimento. Ninguém poderá sair até que as autoridades sanitárias avaliem a situação de cada um.

A Secretaria de Estado da Saúde explicou que, na manhã desta sexta-feira, foi informada da suspeita de contágio por parte dos hóspedes vindos da Índia. Imediatamente, as equipes estadual e municipal de saúde foram até o local e iniciaram os protocolos internacionais para o caso.





"O hotel foi fechado, não recebe mais ninguém. Tinha evento programado no local, e foi cancelado. Ninguém entra ou sai. E as pessoas que estão hospedadas só vão sair com autorização das autoridades sanitárias que estão lá", explicou Reblin.





As equipes de saúde levaram testes de COVID e todos os hóspedes e funcionários serão testados.





"Quando fomos acionados, as equipes foram ao local e identificaram três viajantes que chegaram da Índia. Eles vieram para o Estado para retornar com um navio que está aqui. Todos passaram por testes e nossa equipe no Laboratório Central (Lacen) identificou que uma pessoa está com COVID. Ainda não sabemos se está com a variante indiana porque o material colhido está indo para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para ser analisado”, complementou.

Resultado positivo de indiano

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), informou sobre o resultado positivo para a COVID-19 do indiano. Antes de iniciar a vacinação de trabalhadores portuários e do transporte aéreo, Casagrande falou sobre a pandemia no estado e do isolamento no hotel.





"Estamos fazendo a gestão de alguns passageiros, viajantes, que vieram da Índia com suspeita de estarem contagiados com COVID. Um, inclusive, já está confirmado com a COVID. Agora estamos em processo de investigação se essa pessoa está com a variante indiana ou não. Já isolamos o hotel e estamos investigando e vamos monitorar quem teve contato com eles para fazer todo o isolamento e evitar qualquer contágio da variante indiana", disse.

Anvisa alerta para caso suspeito

Na última terça-feira (25/5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou para um caso suspeito de infecção pela cepa indiana no Espírito Santo.





A Secretaria de Estado de Saúde explicou que o alerta foi dado depois que um passageiro viajou no mesmo avião da Qatar Airways com uma pessoa que testou positivo para a variante indiana da COVID-19.





A nova variante foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma "preocupação global" porque pode ter capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus . No entanto, a entidade ressalta que as vacinas protegem contra "todas as variantes".

