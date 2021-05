Copacabana Palace é multado em R$ 15 mil por receber festa para 500 pessoas

Hotel deixou de cumprir normas do decreto municipal editado no começo do mês de maio (foto: Marcelo Tasso/AFP)

Um dos principais hotéis do país, o Copacabana Palace foi multado em R$ 15.466,81 e interditado por 10 dias pela Prefeitura do Rio de Janeiro após receber uma festa de luxo para 500 pessoas nessa sexta-feira (14/5). De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a infração é considerada “gravíssima”.





Neste sábado, a Vigilância Sanitária afirmou ter encontrado irregularidades no espaço. “Os convidados não usavam máscara facial e não respeitavam o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os participantes. Na entrada do estabelecimento, as imagens também evidenciaram aglomeração em fila de espera e acesso desordenado ao local”, afirmou a Seop, em comunicado.





Um decreto emitido pelo município na semana passada permite festas de natureza não comercial, desde que se obedeça o distanciamento de 1,5m entre os participantes e tenha lotação de, no máximo, 40% do espaço.

O decreto exige também o uso de máscaras para convidados e funcionários.