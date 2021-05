Covid: SP antecipa vacinação para profissionais de saúde com mais de 42 anos

A Prefeitura de São Paulo antecipou para este sábado, 15, a vacinação contra covid-19 para profissionais de saúde com mais de 42 anos. A vacinação deste grupo estava prevista para segunda-feira, 17.



Os profissionais de saúde devem apresentar documento do conselho de classe ou comprovante de profissão (certificado ou diploma) e também um comprovante de residência da cidade de São Paulo.



Nesta fase da campanha são priorizados médicos, enfermeiros/técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS-CoV2 e análise de amostra de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários.



Além dos 24 drive-thrus e os oito novos mega postos, a primeira dose estará disponível em todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMA/UBS Integradas, além dos drive-thrus e dos mega postos. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBSs da cidade.



As pessoas com comorbidades também já começaram a ser vacinadas regularmente, mas apenas quem tem mais de 50 anos.