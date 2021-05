DF: juíza autoriza vistas presenciais no Complexo Penitenciário da Papuda

(foto: Bruno Peres/CB/D.A Press) retomada das visitas presenciais no Complexo Penitenciário da Papuda. Em decisão assinada nesta quinta-feira (13/5), a magistrada elencou uma série de regras a serem seguidas pelos visitantes. Uma delas é a entrada da retirada de uma senha de um visitante por pessoa presa. A juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury, autorizou adas visitasno Complexo Penitenciário da Papuda. Em decisão assinada nesta quinta-feira (13/5), a magistrada elencou uma série de regras a serem seguidas pelos visitantes. Uma delas é a entrada da retirada de uma senha de umpor pessoa presa.





07:53 - 14/05/2021 Modelo desaparecida é encontrada em fazenda em Goiás suspensas no final de fevereiro em decorrência do aumento acelerado do número de casos da COVID-19 na capital. Todos os presídios da Papuda estão contemplados com a nova decisão, exceto o Centro de Detenção Provisória I (CDP I), que continuará na modalidade virtual por até 45 dias, e o CDP II, unidade que faz a triagem dos recém-chegados da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP). As visitas presenciais foramno final de fevereiro em decorrência do aumento acelerado do número de casos da COVID-19 na capital. Todos os presídios da Papuda estão contemplados com a nova decisão, exceto o Centro de Detenção Provisória I (CDP I), que continuará navirtual por até 45 dias, e o CDP II, unidade que faz a triagem dos recém-chegados da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).





Conforme prevê a nova decisão, está proibida a entrada de visitantes que integram o grupo de risco. Nesse caso, esse público só poderá ingressar no presídio caso comprove ter tomado as duas doses de vacinas para a COVID-19 há mais de 14 dias, sendo obrigatória a apresentação do cartão de vacina.