Coronavac: o que acontece se não tomar a segunda dose no prazo? Saiba mais

Plano Nacional de Imunização e, portanto, não guardou as segundas doses para esse público. A PBH informou que seguiu a orientação doe, portanto, não guardou as segundas doses para esse público. A expectativa é de que até o final da semana a imunização destas faixas etárias seja retomada em BH.





Mas, diante da falta de doses, alguns idosos estão apreensivos com a possibilidade de perda de eficácia do imunizante tomado fora do prazo.





Portanto, se o prazo estabelecido pela PBH for cumprido, não haverá problema, já que conforme estabelece a bula da Coronavac, a segunda dose do imunizante deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira.





“Se durante esta semana a vacina estiver disponível, não houve perda significativa da imunização daqueles que tomaram a primeira dose”, diz.





Reforço e perda gradual da eficácia





O infectologista explica que a segunda dose funciona como uma espécie de “empurrão”. “A pessoa está andando devagar, toma um ‘empurrão’ e produz mais anticorpos.” Assim, ela seria um reforço da primeira dose.

“A imunidade começa com uns 4 a 5 dias depois da primeira dose. A partir daí, ela vai crescendo. Mas chega em um percentual que não é satisfatório. Quando a segunda dose é aplicada, chega naquela eficácia que foi comprovada, com mortalidade e doença grave muito baixas. A segunda dose estimula mais rapidamente e intensamente a produção de anticorpos”, complementa





Greco, no entanto, ressalta que a eficácia da vacina contra a COVID-19 vai sofrer uma perda gradual com o tempo.





“Mas não sabemos quando. Não existe nenhum estudo internacional mostrando qual é a perda (de eficácia) após os 28 dias. Quando eles estavam testando para definir qual era o melhor prazo entre uma dose e outra, foram imunizando pessoas com 14 dias, com um pouco mais de tempo. E, chegando a 28 dias, mostra que a resposta imunológica é muito boa.”





Segundo o infectologista, não é possível saber com precisão, mas a perda é gradual e não aguda. “Ela vai diminuindo gradativamente. Pensando imunologicamente, mesmo que ela tenha diminuído e a vacina chegue depois, o reforço, o ‘empurrão’ vai acontecer, já que o sistema está preparado.”





“Vai cair, não sabemos em quanto tempo cai. O que tem que ficar claro é que a eficácia dela, como escrito na bula, é melhor com no máximo 28 dias entre a primeira e a segunda dose, para que a imunização seja alcançada.”





De acordo com ele, mesmo após o prazo de 28 dias é recomendável que as pessoas tomem a segunda dose. Não está dentro do parâmetro, mas está em um prazo razoável para que as pessoas se imunizem e não tenham medo com relação a isso (perda de eficácia)”.





Porém, Greco reforça que, mesmo no prazo certo, as pessoas que tomaram a primeira dose devem manter todos os cuidados, pois a imunidade ainda não está estabelecida. “E, mesmo após a segunda, não podemos descuidar. Vamos continuar usando máscara por muito tempo ainda até que os 70% estejam devidamente vacinados, pelo menos.”





O infectologista lembra, também, que as pessoas não deixem de tomar a vacina da gripe. “É importantíssimo. Assim que tiver os prazos definidos, não deixem de se vacinar", conclui.





