Ministério da Saúde 'descobre' 100 mil doses de CoronaVac em estoque

(foto: SERGEI SUPINSKY) imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, estava armazenado corretamente e, por isso, não se perdeu. As doses que foram encontradas nesta quarta-feira (28/4) e serão distribuídas aos estados. O Ministério da Saúde descobriu que tem um estoque adicional de 100 mil doses de CoronaVac. O, produzido pelo Instituto Butantan, estava armazenado corretamente e, por isso, não se perdeu. As doses que foram encontradas nesta quarta-feira (28/4) e serãoaos estados.





unidades da CoronaVac foi publicada pela Gaúcha ZH. Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que "não retêm doses de vacina COVID-19". "Toda semana a pasta recebe imunizantes do Butantan e Fiocruz. Em seguida é realizada reunião com representantes da União, Estados e Municípios para definir a pauta de distribuição das vacinas, que no dia seguinte são encaminhadas às secretarias de saúde das Unidades Federativas", informou o órgão. Ainda segundo o texto, a pasta distribuirá, nesta quinta, 5,2 milhões de doses de vacinas Covid-19 para todos os estados.





No início da semana, o ministro Marcelo Queiroga admitiu que enfrenta dificuldades no fornecimento da segunda dose da CoronaVac. “O que tem nos causado certa preocupação é a CoronaVac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores e prefeitos, porque, se os senhores lembram, cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa 2ª dose”, justificou na segunda-feira (26).





Na terça-feira (27), o Ministério da Saúde recomendou que a população tome a segunda dose mesmo fora do prazo.





O Brasil deverá atingir o patamar de 400 mil pessoas mortas nesta quinta-feira (29/4). O balanço de contaminados e mortos por coronavírus do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontou 3.163 óbitos pela doença nesta quarta-feira (28/4) no Brasil. O registro de novos infectados no período é de 79.726.