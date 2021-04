Governo do Rio explica bandeiras nazistas no Palácio Laranjeiras

Bandeiras com suásticas foram expostas no Palácio das Laranjeiras (foto: Reprodução de Internet)

Sede oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, o Palácio Laranjeiras chamou a atenção de curiosos nesta quarta-feira (28/4) por um aspecto curioso: o prédio apareceu com bandeiras nazistas, com a conhecida suástica do Terceiro Reich, do Partido Nacional-Socialista Alemão.





A obra de ficção citada é a série O anjo de Hamburgo, da TV Globo, que ainda não tem data para estreia na televisão.





O enredo conta a história de Aracy Guimarães Rosa, que trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial no Consulado Brasileiro na Alemanha, onde ajudou na fuga de centenas de judeus.

A série contará com a participação dos atores Sophie Charlotte, Gabriela Petry, Rodrigo Lombard e Tarcísio Filho.



Crime





Desde 1989, fazer apologia ao nazismo é crime no Brasil, por meio da Lei Federal 7.716, que estabelece como falta grave resultante de preconceito de raça, etnia, cor, religião ou procedência nacional, com pena de reclusão de dois a cinco anos.