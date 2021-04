Governo anuncia seleção de 4 empresas para atuar no centro espacial de Alcântara

O governo anunciou nesta quarta-feira, 28, as quatro empresas selecionadas para atuar no Centro Espacial de Alcântara (CEA), no Maranhão. As empresas Hyperion, Orion AST, C6 Launch, Virgin Orbit foram as escolhidas no chamamento público lançado no fim do ano passado para selecionar as organizações, nacionais e internacionais, com interesse em realizar operações de lançamentos de veículos espaciais não militares, orbitais e suborbitais, a partir do centro espacial.



Das quatro companhias, a C6 Launch é canadense e as outras três são americanas. O anúncio oficial das empresas foi feio em evento realizado nesta tarde na Base Aérea de Brasília com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros, autoridades militares, parlamentares e os embaixadores dos Estados Unidos, Todd Chapman, e do Canadá, Jennifer May.



Conforme o Estadão mostrou, com os futuros contratos com a iniciativa privada para uso compartilhado da base espacial a expectativa é de que as primeiras operações ocorram entre o fim deste ano e início de 2022. Na segunda-feira, 26, Bolsonaro destacou em suas redes sociais que o crescimento do interesse de empresas na base espacial representa "desenvolvimento regional e nacional, emprego e tecnologia".