Após dizer que recusaria ''vacina chinesa'', Sikêra Jr. recebe CoronaVac

O apresentador de TVrecebeu neste sábado (17/04) a primeira dose da vacina contra aem um posto drive thru de Manaus (AM). O imunizante aplicado em Sikêra foi a, alvo de reprovação do próprio apresentador em novembro de 2020, chegando ao ponto de dizer que recusaria a substância. Nas redes sociais, após ser vacinado, Sikêra disse que o presidente(sem partido) não manda nele.

Em novembro de 2020, Sikêra, em seu programa, foi contra a vacina obrigatória e disse que recusaria a CoronaVac, fabricada pelo laboratório Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. O apresentador chegou a classificar o imunizante como “vacina chinesa”.

Governo confirma 4 milhões de vacinas do consórcio internacional em maio

“Meu corpo, minhas regras. Queria que vocês (que criaram a campanha) se juntassem a mim. É uma campanha bacana que a gente quer fazer, dizendo: "Olha, tenho direito a não querer, a não ser vacinado". Não tenho direito? O corpo não é meu? Meu corpo, minhas regras. Então quero convidar a todas as pessoas que fizeram essa campanha para ficar do meu lado ou pelo menos propagar isso. Não quero tomar essa vacina. Não sei de onde vem, quem fez. Aliás, a gente sabe de onde vem. Vem da China. Mas quem quiser tomar, pode tomar”, disse, na época (veja o vídeo abaixo).

Após ser vacinado neste sábado, a filha do apresentador publicou uma foto em sua rede social em que mostrava o cartão de vacina de Sikêra. No documento, constava que a dose aplicada foi da CoronaVac. Horas depois, o apresentador também utilizou sua conta no Instagram para falar que o presidente Jair Bolsonaro “não mandava” nele.

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

“Um recado pros esquerdistas, que são doidos: vocês têm que procurar um psiquiatra. Vocês não são normais. Não era melhor ter tomado cloroquina? Eu tomei cloroquina e azitromicina, tive COVID-19 e vou tomar a vacina. Vou tomar a segunda dose. E aconselho todo mundo a tomar. E o presidente vai gostar? O presidente pode mandar na sua mulher, quem manda em mim sou eu”, afirmou. Sikêra Júnior tem 54 anos e já havia contraído o coronavírus em abril de 2020 . Ele chegou a chorar durante seu programa "Alerta Nacional", que é gerado pela "TV A Crítica", afiliada da "Rede TV!" em Manaus, ao revelar que estava com COVID-19.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.