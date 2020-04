Sikêra Jr., apresentador da Rede TV!, está com coronavírus

Sikêra Júnior comanda, de Manaus, o "Alerta Nacional" (foto: Reprodução/Rede TV!)

Contraprova positiva

com o, o apresentador, da, falou, nesta quarta-feira, sobre orecebido. Ele aproveitou para desmentir boatos sobre o comprometimento dos pulmões por conta da infecção.“É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? A gente não acredita. Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra”, destacou o comandante do “Alerta Nacional”, ao participar, de casa, do programa que apresenta diariamente.Durante a pandemia, Sikêra chegou a dar. Ele, assim como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de modo veemente, o— que preserva apenas grupos de risco, como os idosos.Na última quarta, Sikêra disse, ao vivo, estar se sentindo mal. Na ocasião, ele garantiu se tratar apenas de uma gripe. No dia seguinte, o apresentador participou, de casa, do “Alerta Nacional” e explicou que o teste para o coronavírus havia dado negativo. Agora, segundo ele, um segundo exame indicou o diagnóstico positivo.“Estou bem acompanhado, tomando a medicação e seguindo à risca o que me orientaram. Pedi a Deus que eu passe por essa. É um vírus longo, a ciência está brigando para conseguir uma fórmula nova”, acrescentou.Durante a conversa, Sikêra afirmou que contraiu o coronavírus por meio da enfermeira responsável por cuidar de sua esposa. Segundo ele, a profissional frequentou sua casa sem saber que estava infectada.O "Alerta Nacional" é gerado pela, afiliada da Rede TV! em. O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta, aponta que o estado já registrou 4.801 casos da doença e 380 mortes. Segundo(PSC), o estado vai endurecer as regras de isolamento nos próximos dias