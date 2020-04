Coronavírus: argentinos usam Brasil como exemplo negativo nas redes

(foto: Reprodução/Redes Sociais) argentinos tomaram como referência os dados do Ministério da Saúde brasileiro e utilizam as redes sociais para usar o Brasil como exemplo negativo no combate ao novo coronavírus. Além da comparação de números, são compartilhadas piadas, paródias e “memes” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), provocando grande repercussão nas redes sociais ao redor do mundo.



Argentinos usam Brasil como contraexemplo de combate à pandemia nas redes sociais. pic.twitter.com/DgNlF2zJ4G %u2014 Träsel (@trasel) April 28, 2020 Ostomaram como referência os dados doe utilizam as redes sociais para usar ocomo exemplo negativo no combate ao. Além da comparação de números, são compartilhadas” do presidente(sem partido), provocando grande repercussão nas redes sociais ao redor do mundo.





No último domingo (26), o presidente da Argetina, Alberto Fernandéz, anunciou que prolongará o isolamento social preventivo obrigatório e o fechamento das fronteiras por mais duas semanas, até o dia 10 de maio. Durante ao pronunciamento, o presidente argentino se mostrou preocupado com os números de mortos brasileiros e manifestou sobre a forma que a pandemia está sendo encarada pelo governo brasileiro. Ao contrário do presidente Bolsonaro, Fernandéz é a favor do isolamento social.





“Me preocupa muito a situação do Brasil porque não acho que o governo brasileiro esteja enfrentando o problema com a seriedade que o caso requer”, disse o argentino.





Durante a semana, os jornais argentinos vêm repercutindo as falas do presidente e fazendo seguidas comparações. O famoso jornal conservador La Nación ironizou o mandatário brasileiro em algumas reportagens. Em uma delas, chegou a dizer que Bolsonaro está “liderando uma campanha para minimizar impactos, mesmo quando mais de dez funcionários do governo foram infectados após uma viagem aos Estados Unidos”. O jornal também afirmou que o “brasileiro chamou o coronavírus de “gripezinha”, ignorou as recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar aglomerações, convocou uma marcha de seus seguidores, os cumprimentou e tirou fotos com todos, apesar da probabilidade de contágio.”





As redes sociais argentinas também estão bombardeando o presidente Jair Bolsonaro. Em meio a piadas, fotos, “memes” e até paródias, as atitudes do presidente brasileiro estão sendo questionadas. “17 de março na Argentina - 2 pessoas mortas por COVID-19. No Brasil, 1 pessoa morta. 29 de abril na Argentina - 207 pessoas mortas por COVID-19. No Brasil, são 5.104 pessoas. O que um “lock down” não faz né?”, questiona um argentino.





383 muertos en Brasil por coronavirus en las últimas 24 horas pic.twitter.com/n3gQCzzMWt %u2014 Periodista de Perón (@PeriodistaPeron) April 20, 2020

383 muertos en las últimas 24 horas! Brasil al borde del desastre del desastre sanitario por el energúmeno de Bolsonaro y sus fanáticos seguidores https://t.co/kzl9iCZfzQ %u2014 pablo Carba (@carballidopabad) April 20, 2020





Até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou sendo citado na redes. Alguns argentinos começaram a fazer comparações entre as falas do petista e de Bolsonaro nas redes.





A argentina contabiliza 4.003 casos de coronavírus, com 197 mortes. No Brasil, os infectados chegam a 71.886 desde o início da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde são 5.017 mortos até 28 de abril .





No início do mês, a política de Fernández já estava bastante clara: “Na capital e na Grande Buenos Aires preparem-se para seguir (a restrição). Estamos muito longe da meta”, disse ele na ocasião.