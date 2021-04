Ministério da Saúde investirá 274 milhões em recursos para gestantes

Junto do secretário-executivo, Rodrigo Moreira da Cruz, o médico convocou os veículos de comunicação para anunciar o investimento de 274 milhões em recursos aos municípios na prevenção da recomendou a vacinação das mulheres grávidas e puérperas com fatores de risco.

OMS: taxa de infecção por covid-19 no mundo se aproxima do recorde na pandemia

Segundo o secretário, diversas iniciativas já foram adotadas pelo governo federal em apoio à saúde materna durante o atual contexto de pandemia. O novo recuso financeiro será usado para a identificação precoce e o monitoramento de sintomas do vírus e na qualificação dos atendimentos de pré-natal, parto e puerpério e odontológico das gestantes.

Raphael Câmara também destacou durante a coletiva a portaria Nº 2.222/GM/MS, publicada durante o pico da pandemia e da mortalidade de gestantes em agosto de 2020. De acordo com o secretário, foram investidos quase 260 milhões. "Foram beneficiadas quase um milhão de gestantes e puérperas, e dessas, 5.163 foram monitoradas e mantidas em isolamento social com os recursos destinados", afirmou o secretário.



Com críticas diretas aos prefeitos, o secretário expôs que mais de 324 milhões de reais para estruturação de 593 maternidades em unidade de saúde públicas foram disponibilizados para os gestores municipais. No entanto, deste valor, apenas 264 milhões foram aproveitados.

"Reparem que quase 160 milhões de reais os municípios não aderiram. Eu, enquanto obstetra, não conheço nenhuma maternidade perfeita no Brasil que não precise de equipamentos. Então vem a pergunta: por que os municípios não aderiram se tinha esse dinheiro disponível? É importante que a população cobre isso", advertiu o secretário.

Sob desaprovações da gestão da pasta ao longo da pandemia, chefiada atualmente pelo ministro Marcelo Queiroga, o secretário disse que, independentemente do local, quando há um agravamento de casos e mortes pela doença do coronavírus, o Ministério da Saúde está presente para auxiliar a população e seus governantes.

“O que acontece é que não é divulgado. Fiquei três semanas em Manaus, não vi nenhuma linha na imprensa falando, em nenhum momento, que estávamos trabalhando juntos para resolver os problemas da atenção primária da saúde materna e infantil”, disse Raphael Câmara.

Durante a coletiva, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Câmara, disse que mesmo que ainda em estudo, novas cepas do coronavírus podem se manifestar mais gravemente em mulheres grávidas e recomendou que, a partir do terceiro trimestre de gestação, elas façam o exame RT-PCR, que aponta a infecção pela COVID-19.

"Já temos a nota técnica que dá essa recomendação expressa para as grávidas com fatores de risco. Estamos na fase final de análise e não podemos errar. Estamos avaliando se iremos colocar, mas a sugestão de grande parte dos especialistas é essa", disse o secretário.

Em maioria, especialistas falam que o grupo desenvolve quadros leves, entretanto, as manifestações vão de quadros assintomáticos até quadros de maior gravidade e fatais.



O período de maior risco pode ser desenvolvido no último trimestre de gestação, como citado pelo secretário, e no período do puerpério. Portanto, gestantes e puérperas até o 14º dia de pós parto, são consideradas grupos de risco para o vírus.

