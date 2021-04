OMS: taxa de infecção por covid-19 no mundo se aproxima do recorde na pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta sexta-feira (16) para um aumento recente no número de casos da covid-19 pelo mundo. "Globalmente, o número de novos casos por semana quase dobrou nos dois últimos meses", afirmou. "Isso se aproxima da taxa de infecção mais alta já vista durante a pandemia."



A declaração foi dada durante briefing da autoridade de saúde à imprensa, com foco no caso de Papua Nova Guiné. Tedros Adhanom disse que a OMS continua a avaliar a evolução da pandemia e a se ajustar aos fatos. "Globalmente, nossa mensagem às pessoas de todos os países segue a mesma: todos temos um papel a fazer para acabar com a pandemia", recomendou.