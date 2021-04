Roubo de fiação causa perda de 191 vacinas contra a COVID-19

(foto: Divulgação/Polícia Civil) proveniente da falta dos cabos, causou a perda de 191 doses da vacina contra a COVID-19. Um homem de 31 anos, suspeito de furtar a fiação elétrica de um posto de saúde, em Comodoro, distante cerca de 640km de Cuiabá (MT), no domingo (11/4), foi preso nesta segunda-feira (12/4). A falta de energia na unidade de saúde,da falta dos cabos, causou a perda de 191 doses da vacina contra a COVID-19.









O delegado Ricardo Marques Sarto conta ao UOL que os investigadores chegaram até o suspeito depois de percorrerem locais que oferecem o serviço de compra e venda de cobre na região.





"Assim que soubemos do furto da parte elétrica do posto de saúde no domingo começamos as diligências no local e tentamos imagens de câmeras de segurança do bairro, mas sem sucesso. Na segunda-feira fomos até estabelecimentos onde esse material de cobre poderia ser vendido e conseguimos informações de uma pessoa que estaria tentando vender o produto. Os policiais conseguiram informações dessa pessoa e conseguiram localizá-lo", explica o delegado ao portal.





Na casa do suspeito, os agentes encontraram diversos fios de energia encapados e outros já desencapados, prontos para serem vendidos. Além disso, disjuntores e ferramentas usadas para furtar os fios também foram apreendidas. O homem não teve a identidade revelada.





"Ele já tem duas passagens policiais pelo mesmo motivo no estado de São Paulo. Após a divulgação do caso outras vítimas estão surgindo e nos procurando", acrescenta Sarto.





O suspeito teria confessado, ainda, a autoria de outros quatro furtos de fios ocorridos no mesmo fim de semana. Ele foi levado até a delegacia submetido a audiência de custódia.