Vacinas reduziram em 50% mortes de idosos com mais de 75 anos, diz geriatra

Óbitos de idosos vem reduzindo drasticamente após vacinação no Brasil (foto: Nelson Almeida/AFP)



Em entrevista ao CB.Saúde, parceria do Correio com a TV Brasília, o médico Thiago Póvoa, presidente da Sociedade de Geriatria do Distrito Federal, destacou nesta quinta-feira (8/4) que a mortalidade por COVID-19 de idosos com 75 anos ou mais foi reduzida pela metade com a campanha de vacinação do grupo.

"A imunização desse público vem produzindo efeitos observados na nossa prática diária nos consultório e nas UTIs. Temos visto queda expressiva na taxa de idosos internados e, portanto, de óbitos dessa faixa etária. O sucesso, a segurança e a eficácia da vacina vêm sendo observados", relatou o médico.

"A queda na presença de idosos na UTI nos alegra, mas, infelizmente, essas vagas têm sido ocupadas por mais jovens", lamentou.





Póvoa ressaltou a necessidade de entender o objetivo principal da imunização contra a covid-19. "A vacina busca tornar a doença mais branda. A eficácia para evitar completamente o contágio não é total, infelizmente, mas a maioria das vacinas tornam as patologias mais atenuadas, sem impedir a infecção."





O geriatria citou como exemplo o imunizante contra a gripe. "É uma vacina que não tem intuito de evitar completamente que a pessoa tenha gripe, mas evita o risco de as pessoas vulneráveis, como os idosos, morram pela doença", explicou.





Usando como exemplo a morte do cantor Agnaldo Timóteo, em que desconfia-se que a contaminação pela COVID-19 tenha ocorrido entre as doses da vacina, Póvoa destacou a importância de manter os cuidados e as medidas de segurança, mesmo depois da imunização completa contra a doença.

"Os casos mostram que vacina pode não ter proteção completa, mas é a melhor ferramenta que temos, em termos de saúde pública, contra a doença e a redução dos casos é real. Os benefícios estão provados", completou.