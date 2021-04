Intubado empresário que fez almoço onde Bolsonaro xingou a imprensa

Em seu perfil no Instagram, uma mensagem pedindo orações pela recuperação de Uugton foi publicada na noite desta quarta-feira (7/04). O bacharael em direito tem três filhas ainda crianças.

Em meio a um dos piores momentos da pandemia no Brasil, o almoço preparado para Bolsonaro e ministros, em uma churrascaria de Brasília, repercutiu nacionalmente com registros de pessoase sem uso de. Grandes nomes da música, um dos gêneros musicais mais populares do Brasil, como Naiara Azevedo, Sorocaba e Amado Batista, também participaram do evento.Nessa mesma ocasião, o presidente Bolsonaro, respondeu às acusações dos gastos do governo federal com mais de R$ 15 milhões em leite condensado , em 2020, dizendo que o doce foi comprado 'para enfiar no r*** de vocês da imprensa' e mandou os repórteres do país 'pra p*** que pariu'. As ofensas forampelos convidados presentes no almoço, inclusive pelo ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo.Ainda segundo a Revista Época, Uugton demonstra manter umaregular com o atual presidente da República. Em abril de 2019, o empresário levou o cantor Amado Batista ao Palácio do Planalto e posou para fotos com o presidente no gabinete. No ano seguinte, esteve novamente no palácio, quando foi recebido por Mário Frias,especial de Cultura, em agosto de 2020.