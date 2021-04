Mortes por COVID-19 em 24h no Brasil dobram em menos de um mês

Brasil registrou 4.195 mortes por COVID-19 em 24 horas nesta terça-feira (06/04) (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)





18:09 - 06/04/2021 Com novo recorde, Brasil registra 4.195 mortes em 24h por COVID-19 2.286 mortes, segundo dados do Conass. O boletim do dia anterior já dava sinais de que o país iria romper a marca de 2 mil vítimas em 24 horas, uma vez que 1.972 vidas perdidas foram registradas nas contas da entidade. Quando o recorde foi batido no dia 10, já havia um total de 270.656 pessoas que foram vítimas da COVID-19. Naquele 10 de março, o Brasil registrou, segundo dados do Conass. O boletim do dia anterior já dava sinais de que o país iria romper a marca de 2 mil vítimas em 24 horas, uma vez queforam registradas nas contas da entidade. Quando o recorde foi batido no dia 10, já havia um total deque foram vítimas da COVID-19.





Já no dia 23 de março, o Brasil superou a marca de 3 mil mortes. Naquela ocasião, o Conass havia registrado 3.251 vidas perdidas em 24 horas. Os números elevados fizeram com que março fosse o mês mais letal no país durante a pandemia, superando a marca de 66 mil vítimas, índice maior que a população estimada em Lagoa Santa, na Grande BH, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020, de 65.657 pessoas.





Também em março, o Brasil passou da marca de 300 mil vidas perdidas para a COVID-19. A triste marca foi alcançada no dia 24, quando o país registrou 1.999 mortes em 24 horas, segundo o Conass. Com isso, totalizou 300.675 vítimas.





Bastarampara que os números de mortes porregistradas em 24 horas no Brasil dobrassem de patamar. No dia 10 de março, a população acompanhou com apreensão o índice alcançar a marca de 2 mil vidas perdidas no período de um dia. Já nesta terça-feira (06/04), dados doindicaram que 4.195 vítimas entraram na triste estatística, que só aumenta.