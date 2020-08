VÍDEO: Como a desigualdade eleva os riscos de morrer por COVID-19

(foto: Reprodução/vídeo)



Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) revelou que donas de casa, autônomos e usuários do transporte público são as principais vítimas do novo coronavírus. O estudo mostrou também que a maioria das pessoas que morreu por COVID-19 na capital paulista era pobre e morava nos bairros da periferia de São Paulo.



Os pesquisadores cruzaram dados de mortes na capital com o perfil dos usuários do metrô. A fórmula estatística mostrou que os bairros com maior número de usuários de transporte coletivo são também os que mais registraram mortes pelo vírus Sars-CoV-2. “Os distritos onde há maior população de baixa renda, com renda familiar de até três salários mínimos, também são os distritos com maior número de óbitos por COVID-19”, afirma Kazuo Nakano, professor da Unifesp e coordenador do estudo.





A correlação com a profissão ou o meio de transporte é de no máximo 1. Quanto mais próximo disso, maior a influência dessa variável no óbito. Os autônomos, categoria na qual entram vendedores ambulantes e diaristas, o índice é de 0,79. As donas de casa aparecem em seguida, com 0,78. Profissionais liberais a correlação foi de 0,0245. Enquanto isso, empregadores tiveram uma taxa bem mais baixa, de 0,0079.





Pobres são os mais vulneráveis





“A gente vê que muito desses óbitos são determinados por essa quantidade de pessoas que dependem do transporte coletivo, e têm um tipo de trabalho autônomo, de bico, que os obriga a circular pela cidade, se expondo ao contágio”, comenta Nakano. Para ele, o estudo evidencia outros aspectos da desigualdade social no país. “Em relação ao vínculo de trabalho e as condições de atividade, a gente percebe uma outra face das desigualdades sociais que essa pandemia está escancarando nas nossas cidades”, diz.





A pesquisa mostrou também que fatores de risco estão por toda parte. Inclusive para quem não precisa cruzar a cidade dentro de um ônibus ou metrô. Os distritos com maior quantidade de donas de casa têm uma influência grande no número de óbitos por COVID-19. “As donas de casa nos surpreendeu no estudo. E aí foi uma pergunta que apareceu: ‘Por quê?’”, recorda Kazuo.





As hipóteses que os estudiosos levantaram são que essas mulheres estejam circulando nos arredores de suas moradias e podem estar se expondo ao contágio, além de terem contato com outros familiares que usam o transporte público.





Estudantes elevam risco





Outra descoberta da pesquisa é a de que os estudantes também estão influenciando nesse grande número de óbitos por COVID-19. Com escolas fechadas , sem conforto e alternativa de lazer dentro de casa, essas crianças, adolescentes e jovens que moram na periferia estão indo para as ruas. “Eles estão empinando pipas nas ruas, nos terrenos, tudo junto, aglomerados. Os jovens estão jogando bola na rua, conversando nas calçadas, está tendo festas. Esses jovens voltam para casa e lá estão as donas de casas, as mães deles, os avós deles”, comenta Nakano.