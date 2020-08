Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, é diagnosticado com COVID-19

(foto: Evaristo Sá/AFP)

O filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, conhecido como número “04”, foi diagnosticado com a COVID-19. A informação é da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo. Segundo ela, Renan apresenta sintomas leves, como perda de olfato.





LEIA MAIS 10:03 - 12/08/2020 Morre avó de Michelle Bolsonaro, vítima de COVID-19

09:59 - 13/08/2020 Homem que socorreu avó de Michelle Bolsonaro diz: 'Ficará em meu coração'

09:49 - 14/08/2020 Coronavírus: Minas chega a quase 4 mil mortes e 168 mil casos Correio procurou o Planalto para obter informações oficiais sobre o estado de saúde do rapaz, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno. No final de abril, Renan publicou nas redes sociais um vídeo no qual aparecia fazendo piadas e dizendo que a pandemia do novo coronavírus é "história da mídia" e que não passa de uma "gripezinha". procurou opara obter informações oficiais sobre o estado de saúde do rapaz, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno. No final de abril, Renan publicou nas redes sociais um vídeo no qual aparecia fazendo piadas e dizendo que ado novoé "história da mídia" e que não passa de uma "gripezinha".





As declarações ocorreram enquanto Renan participava de uma transmissão de vídeo games online e remetem à frases já ditas pelo pai e parafraseiam falas de um show em que o cantor Leonardo diz: “Prefiro morrer transando que tossindo”.





Na ocasião, Jair Renan contou que estava com coriza, o que levou internautas que interagiam com ele a questionar se ele estava com coronavírus. “Não, essa gripe não chega até mim, não. Meu histórico de atleta", respondeu.





Em seguida, ele ironizou o isolamento social: "Vamos pra rua na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, malandro? Isso é história da mídia aí pra trancar você dentro de casa, achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão, toma no c... . Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando... Quer dizer, prefiro morrer transando que tossindo”, corrigiu, rindo. "Foi mal, foi mal, tá tarde já. Eu prefiro morrer transando do que tossindo, rapaziada", completou.



Outros casos de coronavírus na família