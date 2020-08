Morre avó de Michelle Bolsonaro, vítima de COVID-19

A idosa foi internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em 1º de julho, quando vizinhos a encontraram caída na rua principal do bairro Sol Nascente.



Após confirmação de infecção pela COVID-19 e início de piora no quadro de saúde, ela foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), na sexta-feira (3/7).





Em 20 de julho, ela foi desintubada e passou a ser auxiliada apenas pela máscara nebulizante. Em 30 de julho, no entanto, após piora no estado de saúde, Maria Firmo voltou para a ventilação mecânica.