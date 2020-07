AM

As duas ministras se reuniram com Michelle e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante evento de lançamento da campanha: 'Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos' (foto: Agência Brasil/Reprodução) Damares Alves, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vão fazer exames para detectar se foram infectadas pelo novo coronavírus. Elas estiveram na presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro em um evento na tarde da última quarta-feira (29). A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,, e a ministra da Agricultura,, vão fazerpara detectar se foram infectadas pelo novo. Elas estiveram na presença da primeira-damaem um evento na tarde da última quarta-feira (29). A esposa do presidente testou positivo para COVID-19.

As duas ministras se reuniram com Michelle e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante evento de lançamento da campanha: “Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos”.





No Instagram, a primeira-dama postou imagens de aglomeração. Ela também tirou fotos com pelo menos 20 convidadas que estiveram na cerimônia.





O teste positivo de Michelle ocorreu menos de uma semana depois do presidente dizer que testou negativo para a COVID-19 , após mais de duas semanas isolado por ter contraído a doença.

Agenda Cancelada

Pelas redes sociais, Tereza Cristina confirmou o cancelamento de sua agenda. “Assim que tive conhecimento da confirmação de covid-19 da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com quem estive ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, cancelei minha agenda. Farei o teste e seguirei todos os protocolos. Desejo rápida recuperação para nossa primeira-dama!”, escreveu.

Assim que tive conhecimento da confirmação de covid-19 da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com quem estive ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, cancelei minha agenda. Farei o teste e seguirei todos os protocolos. Desejo rápida recuperação para nossa primeira-dama! %u2014 Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) July 30, 2020

Pelas redes sociais, Tereza Cristina confirmou o cancelamento de sua agenda. “Assim que tive conhecimento da confirmação de covid-19 da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com quem estive ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, cancelei minha agenda. Farei o teste e seguirei todos os protocolos. Desejo rápida recuperação para nossa primeira-dama!”, escreveu.



Ministros com COVID-19





Além do presidente e da primeira-dama, alguns ministros testaram positivo para o novo coronavírus. Entre eles, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni; da Educação, Milton Ribeiro; ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno e Bento Albuquerque do Minas Energia.





O porta voz do presidente Otávio Rego e o Secretário Executivo do Ministério das Comunicações Fabio Wajngartens também testaram positivo.





Vale relembrar, que alguns dos primeiros diagnósticos confirmados no Distrito Federal saíram do primeiro escalão do governo. São sete infectados em um total de 25 pessoas.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira