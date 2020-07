Primeira-dama Michelle Bolsonaro está com COVID-19

A primeira-dama Michelle Bolsonaro ao lado do presidente e da filha Laura (foto: Wikipédia)

Nota da Secom

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, testou positivo para o novo coronavírus. O ministro da Ciência, Tecnologoia e Inovação, Marcos Pontes, também divulgou na manhã desta quinta-feira que também está com COVID-19 Michelle apresenta sintomas leves e deverá ficar em isolamento social. O Palácio do Planalto ainda não se posicionou sobre o caso e a primeira-dama não revelou se deverá seguir o mesmo tratamento do marido, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que utilizou hidroxicloroquina para tratar a COVID-19 “A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, diz um trecho da nota da Secom distrubuída nesta quinta-feira.