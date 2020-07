Com coronavírus, quadro de saúde da avó de Michelle Bolsonaro é gravíssimo

Idosa foi internada depois de passar mal na rua e ser socorrida por conhecidos (foto: TV Brasília/Reprodução) O estado de saúde de Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, é considerado gravíssimo. A avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro foi internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) em 1º de julho, quando vizinhos da idosa a encontraram caída na rua principal do Sol Nascente. Após confirmação de infecção pela covid-19 e início de piora no quadro de saúde, ela foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), no último sexta-feira (3).









Sintomas anteriores





A equipe médica ainda não conseguiu confirmar se a idosa está com água ou secreções da inflamação no pulmão. Ela prossegue sendo assistida por profissionais do hospital de Santa Maria. A idosa já tinha sido sedada para passar pelo processo de intubação na sexta passada. Não há informações se Maria Aparecida está consciente.





Sintomas anteriores

Antes de ser socorrida por falta de ar, Maria Aparecida já havia relatado que, há mais de duas semanas, apresentou sintomas do novo coronavírus. Ela estava com tosse seca, coriza, falta de ar e de apetite, além de dor no abdômen. A idosa tem comorbidades, como hipertensão arterial, hipotireodismo e de arritmia cardíaca.