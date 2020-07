Bolsonaro toma hidroxicloroquina e diz que confia na medicação; veja vídeo

IS

Na imagem, rindo, Bolsonaro tenta transpassar que, apesar da doença, tudo corre bem e que o tratamento com a hidroxicloroquina está surtindo efeito (foto: Facebook/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo nas redes sociais onde aparece segurando um copo d’água e um comprimido de hidroxicloroquina. Após conceder uma entrevista na qual anunciou testar positivo para o coronavírus nesta terça-feira (07/07), opostou um vídeo nas redes sociais onde aparece segurando um copo d’água e um comprimido de





“Eu tomei a Hidroxicloroquina e estou me sentindo muito bem.Uma boa tarde a todos”, escreveu o chefe do Executivo na legenda. Bolsonaro então explica que está tomando a terceira dose da medicação, que ainda não possui eficácia comprovada.

Na imagem, rindo, Bolsonaro tenta transpassar que, apesar da doença, tudo corre bem e que o tratamento com a hidroxicloroquina está surtindo efeito. Ele afirma ainda confiar na medicação e questiona os seguidores se os mesmos também acreditam no uso.





"Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. [risos] Estou me se sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda feira.





Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então com toda certeza né, está dando certo [engole o comprimido com água]. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas é mais uma pessoa que está dando certo. Então eu confio na hidroxicloroquina, e você? Valeu. Tamo junto", concluiu Bolsonaro.





O medicamento é usado para o tratamento da malária e doenças auto-imunes, como a artrite e o lúpus. Além de não ser comprovado cientificamente, o uso indiscriminado da medicação e sem acompanhamento médico pode ter sérios efeitos colaterais, como arritmia cardíaca.