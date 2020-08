Barraco: primo de Michelle Bolsonaro promete revelar segredos da primeira-dama

(foto: Instagram/Reprodução e Ed Alves/CB/D.A Press )

Primo de Michelle Bolsonaro, o youtuber brasiliense Eduardo D'Castro gravou uma série de vídeos no Stories de seu Instagram, afirmando que tem muito a revelar sobre a primeira-dama. "Tenho muitas coisas para falar, muitas coisas que a gente guardou por anos, anos, pra defender o nome dela e a posição dela", disse, nesta quarta-feira (12/8).









"Ela disse que vai me processar. (...) Acompanhem essa tour porque eu não tenho medo dela", afirmou o youtuber, que se referiu a Michelle como "a pessoa mais ingrata que conheci na vida". "Vocês vão conhecer mais da minha priminha!", acrescentou (leia a íntegra do que ele disse abaixo).





Leia o que primo de Michelle Bolsonaro disse sobre ela:

"Sim, sou primo da criatura, a pessoa mais ingrata que conheci na vida. E, depois da minha publicação como uma forma de desabafo, pela primeira vez ela me respondeu aqui no Instagram. Consegui chamar a atenção da criatura. Mas ela me disse que vai me processar, me xingou, desceu o nível que nem parece uma primeira-dama, mas a gente releva essa parte.





Acompanhem essa tour porque eu não tenho medo dela, não tenho medo de quem ela é, das coisas que ela pode fazer, porque em momento algum eu falei mentiras a respeito dela. Se ela quer bater frente, a gente bate de frente, não tem problema.





Sobre o uso da imagem dela, ela é uma pessoa pública, é uma pessoa da família e, em momento algum eu falei mentiras a respeito dela ou sobre o nome dela, não caluniei. E se ela quer me processar, ela processa. A gente da família sempre defendeu muito ela, sempre teve um carinho muito grande por ela, mas o poder sobe à cabeça das pessoas. Ela se tornou uma pessoa que ninguém reconhece mais, ninguém da família gosta. As pessoas que gostam gostam para bajular ela, por ela ser quem ela é. A gente não vai mais fazer isso, a gente cansou.





Tenho muitas coisas para falar, muitas coisas que a gente guardou por anos, anos, pra defender o nome dela e a posição dela. Então ela pode me xingar, ela pode gritar, espernear, falar o que quiser, mentir sobre meu nome, eu não me importo. Não tenho medo e não vou descer ao nível dela, porque se ela não tem educação, os meus pais me ensinaram muito bem. Meus pais me ensinaram muito bem. Sou muito bem educado e vou bater de frente da forma que eu conseguir, da forma que eu achar interessante e educada.





Vocês vão conhecer mais da minha priminha!





Achei engraçado ela vir falar que sou o rico da internet. Todo mundo que me conhece sabe que eu batalhei muito a minha vida inteira. Nunca fui o tipo de pessoa que queria fazer faculdade, ser funcionário público.





Sempre fui uma pessoa das artes, da internet, da mídia. Sempre batalhei muito para conquistar tudo que conquistei, todas as coisas, todos os parceiros, todos os jobs que fiz. E muito antes de ela ser quem ela é, antes de ser a primeira-dama, eu batalhei muito, pra cacete, em um nível que vocês não imaginam. Já fui muito humilhado, mas sempre estive ali firme, com o pé no chão, correndo atrás do que eu queria, dos meus sonhos, pra vir uma pessoa dessa, ingrata, pra falar tanta merda, tanta coisa que ela não sabe.