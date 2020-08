Rio reabre cinco atrações no próximo sábado

Cinco das principais atrações turísticas do Rio serão reabertas no sábado, depois de meses fechadas pela pandemia de covid-19.

Corcovado, Pão de Açúcar, Paineiras, AquaRio e a roda-gigante Rio Star fizeram o anúncio na quarta-feira, 12, em um comunicado coletivo, em que se comprometeram a manter cuidados excepcionais para evitar o contágio pelo novo coronavírus. As atrações já tinham autorização para funcionar desde julho, mas optaram conjuntamente por esperar mais um mês por medida de segurança.



Horários restritos de funcionamento, número reduzido de visitantes, obrigatoriedade do uso de máscaras, aferição da temperatura, distribuição de álcool em 70% e incentivo a compra de ingressos pela internet para evitar filas e aglomerações são algumas das medidas anunciadas pelas cinco atrações, que definiram conjuntamente os protocolos. "Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro os atrativos se uniram", disse Sandro Fernandes, CEO do Bondinho do Pão de Açúcar.



O Trem do Corcovado, por exemplo, optou por operar com apenas 50% da capacidade das composições. Já as vans da concessionária Paineiras Corcovado vão circular com um terço da lotação e janelas abertas. No Pão de Açúcar, a compra de bilhetes pela internet terá 10% de desconto. Na Zona Portuária, a Rio Star terá limite de quatro pessoas por gôndola.





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.