Planalto homenageia pais que 'não têm medo de ir à luta'

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, o mundo acumulava 723.693 mortes até esse sábado (8/8). Com pouco mais de 100 mil vidas perdidas, o número de mortos no Brasil representa uma fatia de 13,8% dos óbitos ocorridos desde o início da doença em todo planeta.O país, que tem menos de 2,5% da população mundial, é o segundo com mais casos e mais mortes de COVID-19 no mundo. Só perde para os Estados Unidos, que somam com 162 mil óbitos, de acordo com a Johns Hopkins.O terceiro país mais afetado é o México, com 51 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Os três juntos são responsáveis por quase metade de todas as mortes registradas no planeta.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19