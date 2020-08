Segundo a chegar aos 100 mil mortos, Brasil teve rápida alta de casos

Funcionário da Prefeitura do Rio faz desinfecção no Morro Santa Marta: população mais pobre foi a mais afetada no Brasil (foto: CARL DE SOUZA/AFP)

O dia 8 de agosto de 2020 será lembrado como a data em que o Brasil bateu a triste marca de 100 mil mortes pelo coronavírus. Mães, pais, avós, arrimos de família, amigos. Pessoas com uma história e que tiveram sonhos interrompidos pela COVID-19. Além de o índice ser assustador, o que chama a atenção é a velocidade na qual se chegou ao alto número de vidas perdidas no país.

Agora, o Brasil está ao lado dos Estados Unidos em relação aos países que já registraram mais de 100 mil óbitos por COVID-19. A diferença é enorme em relação ao Reino Unido, que está na terceira posição, com 46.651 vidas perdidas. Na América Latina, o México é a segunda nação que mais teve mortes por coronavírus, com 51.311.

O Estado de Minas fez um levantamento comparando o Brasil, em número de casos e mortes, com outros países, para mostrar a velocidade da doença em cada um deles: Argentina, Estados Unidos, França, Itália, China, Índia e Rússia.



Nos EUA, a primeira morte por COVID-19 foi registrada em 1º de março. Já em 6 de abril, o país chegou a 10 mil óbitos, ou seja, um intervalo de 36 dias, mesmo período de tempo que a Itália levou para chegar ao triste índice de 10 mil vidas perdidas, uma vez que a primeira vítima foi confirmada em 21 de fevereiro, chegando à marca citada em 28 de março.



A França tem mais de 30 mil mortos por COVID-19, mas foi um dos países que levou menos tempo para chegar aos 10 mil óbitos, uma vez que a primeira vítima foi registrada em 26 de fevereiro, enquanto a marca citada de vidas perdidas foi superada em 7 de abril. Um intervalo de 41 dias.





Aceleração de casos no país

Corpo chega para ser cremado em Nova York: EUA tem os piores números da pandemia no mundo (foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP)

Já o Brasil vem em seguida com um dos menores intervalos de 10 mil óbitos , com 53 dias. A primeira morte foi confirmada em 17 de março, enquanto em 9 de maio o país chegou ao índice de 10 mil vidas perdidas. Os Estados Unidos, que acumula mais de 100 mil mortes ao lado do Brasil, chegou à marca em 87 dias depois do primeiro óbito e 51 dias depois de 10 mil vítimas.Outros países levaram mais de 100 dias para se chegar aos 10 mil óbitos. Caso da Rússia, por exemplo. Com 146 milhões de habitantes, o território levou 107 dias para alcançar a triste marca. O número de óbitos por lá é de pouco mais de 14 mil. Outra localidade populosa, com 1,3 bilhão de pessoas, a Índia levou 10 dias a mais que a Rússia para registrar 10 mil vidas perdidas. São mais de 42 mil vítimas no país.Ainda sobre países populosos, a China, com 1,4 bilhão de habitantes, sequer chegou aos 5 mil óbitos. O território, que foi o epicentro da doença, tem mais de 4.600 mortes. Abaixo das 5 mil vidas perdidas está a Argentina, com mais de 3.800 vítimas.Na América Latina, quem mais se aproxima do Brasil é o México, com mais de 48 mil mortes, e que está em terceiro lugar no ranking em escala global, levando 75 dias para chegar aos primeiros 10 mil óbitos.Em relação ao número de casos, o Brasil levou apenas 38 dias para chegar às 10 mil notificações. A primeira delas foi registrada no dia 26 de fevereiro , enquanto a marca citada foi batida no dia 4 de abril. Já no dia 3 de maio, ou seja, 29 dias depois, o país completou 100 mil ocorrências de COVID-19, chegando na casa de 1 milhão 47 dias depois. A aceleração pode ser ilustrada ainda nos 27 dias que o Brasil levou para chegar nos 2 milhões de pessoas infectadas.

No dia 21 de janeiro, os Estados Unidos anunciavam o primeiro caso de COVID-19. Já em 19 de março, o país chegou aos 10 mil pacientes infectados. Uma janela de 58 dias. No entanto, os EUA levaram apenas oito dias para dar um salto aos 100 mil atingidos pela doença. O primeiro milhão de ocorrências de coronavírus foi registrado 47 dias depois.



O território americano chegou aos 2 milhões de casos 43 dias depois. Desde então, a aceleração da doença passou a ficar maior, uma vez que os intervalos caíram para 28 e 15 dias, atingindo 3 e 4 milhões de pessoas, respectivamente.



Atrás dos Estados Unidos e Brasil na lista de países com mais casos registrados de COVID-19, vem a Índia com mais de 1,5 milhão de pacientes infectados. O primeiro caso foi registrado em 30 de janeiro, enquanto o número de 10 mil ocorrências foi batido em 13 de abril. Um intervalo de 74 dias. Após 35 dias, o país chegou aos 100 mil casos. O primeiro milhão de notificações veio após 59 dias.





A Rússia, por sua vez, se aproxima do primeiro milhão de casos. A primeira notificação de COVID-19 no país se deu em 31 de janeiro. Foram 69 dias para chegar aos 10 mil casos e apenas 21 dias para chegar aos 100 mil. Atualmente o território russo tem mais de 860 mil notificações da doença.A Itália, que assustou o mundo inteiro no início da pandemia ao registrar números altos de casos confirmados, levou 39 dias para chegar aos 10 mil pacientes infectados. Após 20 dias, o país já tinha 100 mil ocorrências de COVID-19, chegando a 200 mil 29 dias depois. O território italiano tem mais de 250 mil notificações atualmente.Outro país que já registrou casos na ordem de 200 mil é a França, que levou 55 dias para chegar aos 10 mil pacientes infectados e 24 dias para dar um salto negativo para 100 mil notificações. Após 99 dias, o território francês completou a marca triste de 200 mil pessoas com COVID-19.A China, epicentro da doença no começo da pandemia, levou 62 dias para confirmar 10 mil pessoas com a doença. Apesar de o coronavírus ter tido início na China, o país sequer chegou aos 100 mil casos. O território chinês tem mais de 90 mil infectados pela COVID-19.Em relação à América Latina, o México – depois do Brasil – é o país que mais registrou casos, ultrapassando a marca de 440 mil pessoas infectadas. Já a Argentina tem quase 210 mil pacientes com a COVID-19.