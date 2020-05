Brasil passa de 10 mil mortos por COVID-19 e tem 155 mil casos

Cemitério Público Nossa Senhora Aparecida, em Manaus: coronavírus levou ao colapso sistemas de saúde e funerário da cidade (foto: Alex Pazuello/Semcom)

Os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde bateram recordes atrás de recordes nesta semana. E, neste sábado (09/05), o Brasil ultrapassou os 10 mil mortos pela COVID-19 e entrou para a lista dos seis países com mais óbitos pelo novo coronavírus, atrás de Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha e França. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 10.627 mortes no país desde o início da pandemia, sendo 155.939 pacientes infectados pelo vírus Sars-CoV-2.













O Brasil foi o país desse grupo que apresentou um intervalo de tempo maior entre o primeiro anúncio de óbito (17 de março) e a marca de 10 mil mortes: 54 dias. Em seguida aparece a França, 53 dias. Neste contexto, a Espanha lidera a lista, com 10 mil pessoas que perderam a vida em apenas 29 dias.









De acordo com dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registram mais de 78 mil mortes por coronavírus. O anúncio da primeira morte foi divulgado em 1º de março, enquanto a marca de 10 mil óbitos foi batida em 7 de abril. Um espaço de 37 dias.









O segundo país a ter mais mortes registradas por coronavírus é o Reino Unido, onde mais de 31 mil pessoas já perderam a vida. Por lá, o anúncio do primeiro óbito foi feito no dia 7 de março, quando o índice de 10 mil mortes foi atingido em 11 de abril. Uma janela de 35 dias.





A diferença de 35 dias entre o anúncio da primeira morte e a marca de 10 mil óbitos também foi registrada na Itália, onde mais de 30 mil pessoas já perderam a vida pela COVID-19. Em 23 de fevereiro, era anunciada a morte do primeiro paciente no país.





Países com mais mortes por COVID-19 EUA +78 mil

Reino Unido 31 mil

Itália 30 mil

Espanha 26

França 26

Brasil 10





A Espanha, que teve o maior número de mortes num curto espaço de tempo em comparação ao grupo de países com mais de 10 mil óbitos, já totaliza mais de 26 mil vidas perdidas pelo coronavírus. A primeira notificação de morte aconteceu em 5 de março e a triste marca foi atingida em 3 de abril.









A França também contabiliza mais de 26 mil mortos por causa do coronavírus. A marca dos 10 mil óbitos foi atingida em 8 de abril, enquanto a primeira morte foi divulgada pelo governo local em 15 de fevereiro. Foram 53 dias, maior intervalo entre o grupo de países citado.





COVID-19 na América do Sul

Na América do Sul, o país que acumula mais mortes pelo coronavírus, além do Brasil, é o Equador, com mais de 1,6 mil vítimas, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O Peru é o terceiro, também com pouco mais de 1,6 mil pessoas.





A Argentina tem menos de 300 mortes e pouco mais de 5,2 mil casos confirmados de coronavírus. Por causa dos números elevados do Brasil, o presidente Alberto Fernández já vê o país vizinho como um ‘risco grande’ para a América do Sul. A afirmação foi feita nesta semana









“Falei com o Piñera (Sebastián Pinera, presidente do Chile ), com o Lacalle (Lacalle Pou, presidente do Uruguai), obviamente que é um risco muito grande. A não ser por dois países, Chile e Equador, o Brasil faz fronteira com toda a América do Sul”, disse Fernández, em entrevista a uma rádio.





O chefe de estado da Argentina mostrou preocupação, principalmente, com o transporte de cargas oriundo do Brasil, mais especificamente de São Paulo, um dos estados que mais concentram casos da COVID-19 no país. A afirmação foi feita ao jornal argentino “La Nación”.