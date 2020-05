Capa do EM sobre COVID-19 repercute nas redes sociais

(foto: Capa do jornal Estado de Minas de 9 de maio sobre COVID-19 e churrasco marcado por Bolsonaro)

Uma gripezinha que já matou mais de 10.000 só aqui no Brasil! #EstadoDeMinas com mais uma capa crítica e informativa! #COVID19 pic.twitter.com/kSuOcDSiNe %u2014 Thiago Calazans %uD83C%uDF08%uD83E%uDDD8%uD83C%uDFFB%u200D%u2642%uFE0F (@tcncalazans) May 9, 2020

O Estado de Minas .@em_com com mais uma capa irretocável. Tem se superado a cada edição, como a esta outra em homenagem a Aldir Blanc. Equipaço. pic.twitter.com/bzi7WzLw4g %u2014 Taíza Brito (@TaizaBritoPE) May 9, 2020

A capa dopulicada na edição deste sábado (09/05) viralizou nas redes sociais. A edição trouxe os números de mortes pelo novo coronavírus no Brasil e o comentário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a confraternização que faria com cerca de 1.300 pessoas em um churrasco no Palácio da Alvorada. No fim da manhã, o próprio presidente desistiu do evento após repercussão negativa.No Twitter, o nome do jornal figurou entre os assuntos mais comentados no Brasil, com mais de 2 mil menções. Leitores comentaram a publicação. “O Estado de Minas está mandando superbem nas capas. Essa criticando o #churrascodamorte do imbecil que preside esse país ficou excelente!”, comentou Lucas Paulino.“As capas do Estado de Minas estão sensacionais”, disse o usuário @tobias_noWay. “Uma aula de como se faz jornalismo”, comentou @elton. “Essa capa do Estado de Minas vai ficar linda nos livros de história”, comentou Renata Ventura. "Com mais uma capa irretocável. Tem se superado a cada edição, como a outra em homenagem a Aldir Blanc. Equipaço", elogiou Taíza Brito.No Facebook, a capa foi compartilhada por centenas de seguidores e visualizada por mais de 75 mil pessoas. No Instagram (@estadodeminas), a capa foi vista por mais de 20 mil pessoas e compartilhada por mais de 300 leitores.tem dedicado uma intensa cobertura à chegada da pandemia no Brasil, com o envolvimento de profissionais de todas as editorias. Desde o início de março, as capas do jornal destacam o impacto do novo coronavírus e as reações das autoridades brasileiras.