Capa em homenagem a Aldir Blanc recebe elogios nas redes sociais

Mais uma capa memorável e histórica. É assim que leitores e seguidores em redes sociais estão se referindo à primeira página da edição impressa desta terça-feira do Estado de Minas. A publicação traz uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, com trechos das composições do genial artista para enfatizar as notícias do Brasil e de Minas do dia 4 de maio de 2020.



Os destaques são as ilustrações do cartunista Quinho: um artista boêmio (o bêbado) e um equilibrista, alusão à obra-prima do compositor, hino da anistia política e clássico da MPB imortalizado na voz de Elis Regina.



Nas redes sociais, a publicação recebeu milhares de curtidas e reações, tanto no Facebook, quanto no Twitter e Instagram, sendo compartilhadas centenas de vezes. "Bela homenagem aos nossos artistas que se foram...", disse o leitor Cleiton de Miranda. "Parabéns ao Estado de Minas por nos manter conectados com o amor que há no mundo em tempos de tanto ódio à imprensa", completou outra seguidora.



Discussão acadêmica





Estado de Minas foi uma das mais belas. Minha professora compartilhou com a sala e ficou impressionada com a diagramação e com a arte", narrou o estudante.



O professor universiário e também jornalista Maurício Guilherme Silva Jr. também elogiou a primeira página: “A beleza da capa do EM, integralmente amparada na poesia do sensacional Aldir Blanc, vem da arte de entrelaçar estética e informação".



Confira abaixo alguns comentários de leitores:



Vocês, como sempre, dando Um Show nas capas! %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F — Ana Paula (@acatolica) May 5, 2020

Quanta sensibilidade! Parabéns, por registrarem com tanto carinho as contribuições de Aldir Blanc. Isto sim, foi verdadeira homenagem! Queria conhecer quem faz as capas do Jornal Estado de Minas. — Suzana (@Suzanaha) May 5, 2020

Parabéns pela capa, rapaziada. — ALEXANDRE VALDEVINO (@alex_valdevino) May 5, 2020

