Capa do Estado de Minas que reproduz comentário de Bolsonaro viraliza nas redes sociais

Publicada na edição desta quarta-feira, a capa do Estado de Minas com o número de mortes do novo coronavírus no Brasil e o comentário do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o fato viralizou nas redes sociais. Na noite da última terça-feira, ao ser questionado sobre a elevação do número de mortes pela COVID-19 no país, o presidente reagiu: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre”, afirmou Bolsonaro, na entrada do Palácio do Alvorada. A declaração foi reproduzida na primeira página do jornal.

Publicação do jornal que destaca a reação do presidente diante do número de vítimas do novo coronavírus no Brasil esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil (foto: Reprodução)



No Twitter, o nome do jornal figurou entre os assuntos mais comentados no Brasil, com mais de 9 mil menções até às 13h30. Leitores comentaram a publicação. “Capa histórica”, comentou Elvis Marques. “Essa era a única capa possível hoje. Parabéns Estado de Minas”, disse o usuário @alcysio. “Capa do Estado de Minas de hoje! Que belo exemplo de jornalismo sério e para outros veículos seguirem”, comentou @paulinho_faria4. “O jornal teve coragem de fazer o que nenhum outro teve”, elogiou @gessicaasp.

O jornalista gaúcho Eduardo Tessler, que faz análises da atuação da imprensa brasileira no blog Mídia Mundo, avaliou a capa: “É o grito de um impresso defendendo seu leitor”. O cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, diretor do filme Bacurau, também comentou a primeira página do EM: “Como a capa vai ficar nos arquivos históricos”, observou, em suas contas no twitter e instagram. O escritor amazonense Milton Hatoum comentou em sua conta no Instagram. "Uma capa notável do "Estado de Minas". A cantora Maria Rita, repostou a capa em seus stories.





A postagem na capa do jornalista Alexandre Inagaki, consultor de comunicação em meios digitais, teve mais de cinco mil compartilhamentos. Outros formadores de opinião, como o divulgador cultural mineiro Afonso Borges, também divulgaram a “fortíssima” publicação entre os seus seguidores. Políticos de diferentes correntes ideológicas, como a ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB) e o vereador Gabriel Azevedo, de BH, compartilharam a imagem da primeira página.





Pelo Twitter, o correspondente no Brasil do jornal inglês The Guardian, Tom Phillips, opinou: “Que capa poderosa do @em_com do Brasil hoje”, disse, em tradução livre. O jornalista e escritor norte-americano Jon Lee Anderson divulgou a capa do EM e comentou: “E daí? poderia muito bem se tornar o epitáfio político de Bolsonaro”, em tradução livre.