"Não queremos covas. Queremos pessoas tendo condições de serem cuidadas", diz Zema

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG/Divulgação)

No dia seguinte em que foi anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil a abertura de 1,9 mil covas em Belo Horizonte para vítimas da COVID-19, o governador Romeu Zema afirmou que "não quer covas". "Não queremos covas. Queremos pessoas tendo condições de serem cuidadas", afirmou durante entrevista coletiva, nesta quarta (29).

O governador anunciou a liberação pela Justiça dereferentes a medidas compensatórias das mineradoraspelos rompimentos de barragens em Mariana e Brumadinho.

Sem fazer referência ao prefeito Alexandre Kalil, Zema afirmou que, apesar da edição dos protocolos sanitários no programa Minas Consciente, cabe aos prefeitos a decisão pela reabertura das atividades econômicas.

"Como governador do Estado, estou preocupado com a reativação mais segura possível. O prefeito que jugue se o número de casos proporciona margem de segurança. Ele deve tomar a decisão", disse. Zema afirmou que seria "muita pretensão" determinar que os prefeitos assumam uma única medida de enfrentamento e que ele "respeita e confia nos prefeitos".

O governador disse ainda que conversou com o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, que publicou decreto prevendo a retomada das atividades naquele município. "Estive com Medioli, que está fazendo reabertura gradual em Betim, município com poucos infectados e nenhum óbito", disse Zema.