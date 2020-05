Brasil registra 751 mortes em 24 horas e bate novo recorde

(foto: AFP/Institutos Nacionais de Saúde) O Ministério da Saúde confirmou o registro de mais 751 mortes nas últimas 24 horas em decorrência do coronavírus. O número é recorde em relação a registro de óbitos de um dia para o outro. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela pasta, nesta sexta-feira (8), o Brasil já contabiliza 9.897 óbitos, podendo chegar a 10 mil vidas perdidas neste sábado (9). O país também possui 145.328 casos confirmados para COVID-19.

Antes, o recorde havia sido registrado no boletim divulgado na quarta (6), quando o Ministério da Saúde relatou a morte de 615 pessoas num período de 24 horas entre as publicações dos boletins. Nessa quinta (7), a pasta havia informado 610 óbitos, enquanto na terça (5) foram 600 vidas perdidas no mesmo período de tempo.





