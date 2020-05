Brasil supera marca de 9 mil mortes, com 610 nas últimas 24 horas

(foto: Tiziana FABI/AFP)

O Brasil superou a marca de 9 mil mortes por coronavírus em 2020. De acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, na noite desta quinta-feira, o país registrou nas últimas 24 horas 610 óbitos por causa da doença. O total de vítimas passou de 8.536 para 9.146. Já o número oficial de casos confirmados passou de 125.218 para 135.606, sendo 9.888 novos casos registrados entre ontem e hoje. A taxa de letalidade é 6,9%.

O estado recordista de casos continua sendo São Paulo, que registra 39.928 pacientes confirmados com COVID-19 e 3.206 mortes. Até esta quinta-feira, a unidade federativa tinha 37.853 casos e 3.045 óbitos confirmados. Já o Rio de Janeiro teve 189 mortes e fechou o dia com a perda de 1.394 vidas em decorrência da doença. Os casos no estado subiram de 13.295 para 14.156





O Ceará vem em terceiro na lista, com 909 mortes e 13.888 casos nas últimas 24 horas. Pernambuco vem logo atrás, ao registrar 42 novos casos desde quarta-feira: fechou o dia com 845 óbitos e 10.824 casos.





Já o estado do Amazonas, que já entrou em colapso no sistema funerário, completou a marca de mais de 10 mil casos e superior a 800 mortes: foram 10.099 pessoas infectadas e 806 óbitos.





De acordo com o Ministério da Saúde, a Região Sudeste concentra 44,9% dos casos, com 60.693 pacientes com COVID-19. Em seguida, vem o Nordeste, com 31,2%, com 42.157 casos. O Norte já teve 21.377 casos, 15,8% em todo o país. Sul (5,1%) e Centro-Oeste (3%) completam a lista de regiões afetadas pelo coronavírus.