Estados Unidos confirmam primeiro caso diagnosticado de coronavírus no país

(foto: NICOLAS ASFOURI / AFP)

Um cidadão dosque viajou recentemente àfoi diagnosticado com o novo, o que está levando países do mundo inteiro a aumentarem controles em fronteiras.O homem, de 30 anos, retornou ano meio da semana passada depois de ter ido à cidade chinesa de, onde ocomeçou. Ele está em boas condições em umnos arredores de Seattle e não é considerado uma ameaça à equipe médica ou ao público, disseramAinda segundo as autoridades, ele não apresentavaquando chegou ao aeroporto de Seattle-Tacoma, mas entrou em contato com médicos no domingo, quando começou a seUm novo vírus, da família do SARS,na China e registrou até o momento cerca de. O país, que está prestes a entrar em um feriado longo, teme que o vírus se propague mais rapidamente por causa da alta movimentação.No final da semana passada, as autoridades de saúde dos EUA começaram a rastrear passageiros da região central da China nos aeroportos americanos. Autoridades de todo o mundo implementaram exames semelhantes nos aeroportos, na esperança de conter o vírus durante a movimentada temporada de viagens dochinês.