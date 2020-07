Brasil fecha o dia com 733 mortes e prestes a superar 1,9 milhão de casos

Apesar dos números preocupantes, Brasil já superar o 1 milhão de curados da COVID-19 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Ministério da Saúde e do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) mostra que o Brasil terá dificuldade para se livrar da ameaça do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (13), foram registrados 733 novos óbitos e 20.286 pessoas infectadas, dados que assustam em relação à taxa de incidência da doença no país – que é atualmente de 897 a cada 100 mil habitantes. A última atualização dos números doe do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde () mostra que o Brasil terá dificuldade para se livrar da ameaça do novo coronavírus. Nesta segunda-feira (13), foram registrados 733 novose 20.286, dados que assustam em relação à taxa de incidência da doença no país – que é atualmente de 897 a cada 100 mil habitantes.

novo coronavírus no Brasil vai ao encontro de



O estudo apontou que o Brasil teria seu pico em 6 de julho, com possibilidade de superar 1,7 milhão de infectados ativos no mês – na última segunda-feira, data apontada pelo estudo como a de curva mais acentuada de contaminados, o Brasil tinha pouco mais de 1,65 milhão de infectados.



A situação nos estados

As estatísticas têm crescido enquanto prefeitos e governadores discutem medidas de flexibilização da economia. A velocidade do avanço dono Brasil vai ao encontro de recente pesquisa feita por cientistas da Funcional Health Tech , plataforma que trabalha com dados do setor de saúde de todo o país.O estudo apontou que o Brasil teria seu pico em 6 de julho, com possibilidade de superar 1,7 milhão de infectados ativos no mês – na última segunda-feira, data apontada pelo estudo como a de curva mais acentuada de contaminados, o Brasil tinha pouco mais de 1,65 milhão de infectados.As estatísticas têm crescido enquanto prefeitos e governadores discutem medidas de flexibilização da economia.

Além do alto número de recuperados, um alento é que alguns estados parecem gradativamente atingir a estabilidade. São Paulo é um deles: nesta segunda-feira, foram registradas 57 mortes e 2.610 casos em 24 horas. No total, no estado, são mais de 374 mil casos e quase 18 mil mortes.

O Rio de Janeiro também sinaliza pequena evolução em sua curva, com dados parecidos aos de São Paulo – 59 óbitos e 2.360 casos em 24 horas.

Minas Gerais, por outro lado, está com tendência de crescimento. O último balanço sinalizou que 1.615 pessoas já perderam a vida por COVID-19 e 76.822 foram infectadas.

E o sistema de saúde já começa a sofrer consequências. A ocupação dos leitos da rede pública está em 61,41% para enfermaria e 69,99% nas UTIs.



As macrorregiões com maiores taxas de ocupação nas UTIs são Vale do Aço, com 87,50%, Triângulo do Norte, com 84,41%, e Central, com 81,70%.