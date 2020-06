Brasil passará de 1,7 milhão de infectados em julho, diz pesquisa

Estado de São Paulo será o que apresentará a maior quantidade de infectados, superando 600 mil casos e porcentagem de 1,31% em seu pico, em 10 de julho (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O pico de propagação do coronavírus no Brasil será em 6 de julho, quando há possibilidade de haver pelo menos 1,7 milhão de infectados. É o que mostra um estudo inédito feito por cientistas da Funcional Health Tech, uma plataforma que trabalha com dados do setor de saúde de todo o país. Apesar dos números de contaminados e mortos já assustadores em solo nacional, a expansão da doença vai atingir proporções mais preocupantes, com possibilidade de crescimento até 2021.

Em todos os estados, as estatísticas não consideram o número de pessoas recuperadas e mortes por COVID-19. Por isso, cada unidade federativa terá o período de pico e número de infectados em diferentes momentos. O estudo usou o modelo matemático de epidemiologia SEIR e informações do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde de cada Estado e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Minas Gerais





De acordo com os dados, o número de infectados em Minas seguirá subindo até o mês de setembro – o ponto mais alto da curva está previsto para o dia 16. A pesquisa aponta que o estado terá 90.757 casos, com índice de 0,43% de infectados com base na população divulgada pelo IBGE no censo do ano passado.





O estado de São Paulo será o que apresentará a maior quantidade de infectados, superando 600 mil casos e porcentagem de 1,31% em seu pico, previsto para 10 de julho. Já o Rio, que terá que o auge da doença em 8 de setembro, tem uma previsão de 8.524 infectados ativos. Mato Grosso do Sul terá o pico mais extenso, somente em 31 de março de 2021 – seriam 28,5 mil contaminados e índice de 1,03%.





A diretora-executiva da Funcional Health Tech, Raquel Marimom, entende que a pesquisa é importante para entender cada região com relação à expansão da doença: "Nosso objetivo com essa pesquisa é mostrar para os gestores de saúde de cada município que é possível fazer análises regionais com o suporte da ciência de dados para apoiá-los na definição de protocolos mais assertivos de acordo com o cenário local. Por isso, disponibilizamos no final de março uma plataforma gratuita, no modelo open source (código aberto), para que qualquer profissional no Brasil tenha acesso aos nossos algoritmos e possa gerar suas próprias análises. Foi a forma que encontramos para apoiar o país nesse momento tão crítico”.





A plataforma aponta também que a região Norte, além do estrado de Sergipe, serão os que apresentarão os piores cenários, com alto percentual da população com vírus: "É importante ressaltar que esses estados são os que apresentam as menores séries históricas de contaminação do novo coronavírus. Assim possuem uma menor maturidade frente à pandemia. Nos próximos dias as alterações das taxas de contaminação e recuperação podem mudar e, por isso o estudo será atualizado regularmente", diz Raquel.





Amazonas, que já enfrenta problemas no sistema de saúde, terá seu pico em 3 de julho, com 127 mil infectados (3,08% dos habitantes). Pará, por sua vez, contará com 170 mil casos ativos (1,98%) em 27 de julho. No Nordeste, o Ceará terá mais de 112 mil casos em 27 de junho, enquanto Pernambuco contará com 122.254 infectados, com pico no dia 28.