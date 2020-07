Bolsonaro deu aval para militares irem para cima de Gilmar Mendes

A nota divulgada nesta segunda-feira pelo ministro da Defesa e os chefes das Três Forças confrontando o ministro Gilmar Mendes, teve a permissão do presidente (foto: Correio Braziliense )

Desculpas de Gilmar não veio

Ação enérgica contra ministro do Supremo

A nota divulgada nesta segunda-feira (13/07) peloe os chefes das— confrontando oteve aval do. Ele concordou que os militares partissem para cima de Mendes.Já no sábado (11/07) à noite, Azevedo e Silva estava disposto a dar uma resposta ao ministro do STF, depois de ele declarar que o Exército estava se associando ao genocídio, diante da falta de ação do Ministério da Saúde para conter o número de mortes no país pela. A pasta da Saúde é chefiada hoje por um general três estrelas,Mesmo indignado com Gilmar, o ministro da Defesa preferiu soltar, no sábado à noite, uma nota mais genérica ressaltando todo o trabalho feito pelas Forças Armadas no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Ao mesmo tempo, Azevedo e Silva esperava uma retração pública do ministro do STF.Gilmar até tentou se desculpar pelo uso do termo “”. Numa mensagem nas redes sociais, disse que respeitava as Forças Armadas, mas, logo adiante, voltou a atacar o Ministério da Saúde, criticando a militarização da pasta, sem se desculpar pela declaração anterior.No domingo (12/07), começou a se definir uma ação mais contundente contra Gilmar. Em vez de só o ministro da Defesa assinar uma nota de repúdio, os comandantes das Três Forças endossaram a posição, com o intuito de ressaltar que o repúdio é geral.A determinação do ministro e dos chefes das Três Forças é de levar o caso adiante e pressionar para que ainsista numa representação contra Gilmar. Os militares querem uma retratação pública do ministro do STF.Como o caso se institucionalizou, com as Três Forças endossando o documento preparado pelo ministro da Defesa, Bolsonaro foi acionado e deu completo aval para a nota divulgada nesta segunda. Ele concordou que o momento exigia uma ação enérgica contra o ministro do Supremo, que, na visão dos militares, passou dos limites.“Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia”, diz a nota assinada por Azevedo e Silva e pelos comandantes do Exército, general Edson Pujol; da Marinha, almirante Ilques Barbosa Junior; e da Aeronáutica, brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudez.