Supermercado ou velório: veja onde há maior risco de pegar a COVID-19

Andar no Centro da cidade, fazer um churrasco, ir a um bar, correr na rua ou viajar de avião. Desde o início dadonovo coronavírus algumas dessas atividades foram restringidas ou proibidas, para evitar ada doença. Um estudo feito por médicos da Associação de Medicina do Texas (EUA) e o Comitê de Doenças Infecciosas classificou o risco de contaminação dapara atividades comuns a diversas pessoas.Apesar de ter sido desenvolvida de acordo com o estilo de vida dos norte-americanos, a pesquisa também pode ser aplicada no Brasil.

De acordo com estudo, andar no Centro da cidade tomando as devidas precauções para se proteger da COVID-19 pode ser considerado risco baixo-moderado

Você saberia dizer, por exemplo se receber uma encomenda pelos Correios é mais arriscado do que ir ao cabeleireiro? Segundo o estudo, o risco de ser contaminado pelo novo coronavírus ao ir a um salão de beleza é maior.

Esses níveis são baseados nas contribuições dos médicos que integraram a força-tarefa e do comitê, que trabalharam com a suposição de que, independentemente da atividade, os participantes estavam tomando o máximo de precauções de segurança, segundo o site da associação.

Confira quais atividades podem ter maior chance de contaminação pela COVID-19:

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

A recomendação das autoridades de saúde tem sido para as pessoas permanecerem em casa e só sairem quando for necessário. Uma realidade bem direfente da que tem sido vivida pelos mineiros, de acordo com dados obtidos pelo projeto Coronavírus . A pesquisa revela que o estado tem índices demenores que a média brasileira.*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen CristinaCoronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19