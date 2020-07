Casos de covid-19 em SP somam 341.365; óbitos chegam a 16.788, diz João Gabbardo

O secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, João Gabbardo, informou que o Estado registra 341.365 casos confirmados da covid-19 e 16.788 óbitos por causa da doença. Com os novos dados divulgados, entre terça, 7, e quarta, 8, foram registrados 8.657 novos casos de contaminação pelo coronavírus, um aumento de 2,6% em 24h, e 313 novas mortes, crescimento de 1,9%.



Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Gabbardo informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 64,5% e na Grande São Paulo, de 63,5%.



O governador do Estado, João Doria (PSDB), informou que o Hospital de Campanha do Ibirapuera, na capital paulista, deverá passar a receber preferencialmente pacientes da região de Campinas bem como de outras áreas do interior. "Com a diminuição da propagação do coronavírus na capital e o aumento no interior, o Hospital de Campanha do Ibirapuera a partir de hoje será referenciado para atender os pacientes da região de Campinas e de outras regiões do interior de São Paulo de acordo com a demanda", comunicou.