Governador de Santa Catarina testa positivo para o novo coronavírus

Carlos Moisés confirmou o diagnóstico em seu Twitter (foto: Divulgação/ Secom) governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), está com o novo coronavírus (Sars-Cov-2). A informação, que foi confirmada pelo governo do estado na manhã desta quarta-feira (1º), já havia sido adiantada pelo chefe do Executivo estadual em uma rede social. de Santa Catarina,(PSL), está com o novo(Sars-Cov-2). A informação, que foi confirmada pelo governo do estado na manhã desta quarta-feira (1º), já havia sido adiantada pelo chefe do Executivo estadual em uma rede social.









Ainda na publicação, o governador confirmou ter feito o exame à tarde, mas só recebeu o resultado à noite. Ele afirmou que está contaminado e disse que fará novos exames de contraprova.





Fiz um primeiro exame, que deu indicação positiva. Farei mais um para ter mais clareza a respeito do diagnóstico. Por determinação médica, e obedecendo o que determinam os protocolos de saúde, permanecerei em quarentena até um resultado definitivo. %u2014 Carlos Moisés (@CarlosMoises) July 1, 2020







Com o diagnóstico positivo, Moisés foi o oitavo governador a contrair a doença no país. O exame foi feito depois que ele apresentou sintomas de gripe, como tosse, dor de garganta, dor de cabeça e febre baixa.





Furo na quarentena





Em 8 de junho, o governador Carlos Moisés foi flagrado sem máscara em uma festa junina do Fazzenda Park Hotel, em Gaspar, município que fica a 129 quilômetros da capital Florianópolis. Nas imagens, o chefe do executivo estadual é visto conversando com outra pessoa em um ambiente com aglomeração.

Segundo o decreto estadual, shows, festas e apresentações estão proibidos em todo o território catarinense até 5 de julho devido à pandemia do coronavírus. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde não permite que os hotéis permaneçam com as áreas sociais e de convivência abertas.



COVID-19 em Santa Catarina





Até a tarde desta quarta-feira (1º), Santa Catarina registrou 26.354 casos confirmados da COVID-19, além de 341 mortes causadas pela doença. Do total de infectados 20.505 pacientes já se recuperaram.





Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de letalidade no estado é de 1,29%. Já o índice de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) está em 65%, com 248 pessoas internadas neste momento.

