Ciclone provoca estragos em cidades de Santa Catarina; veja imagens

O temporal que atingiu Santa Catarina nesta terça-feira (30) deixou um rastro de destruição, destelhou casas, derrubou árvores, postes, provocou acidentes e deixou parte da população sem energia e internet. As rajadas de vento passaram dos 100km/h em algumas áreas. De acordo com a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), até as 17h eram 1,5 milhão de unidades sem energia elétrica no estado. O mau tempo foi provocado pela formação e deslocamento de um ciclone aliados a uma frente fria.

Imagens foram compartilhadas nas redes sociais. O cenário foi descrito por alguns usuários como parecido a uma “guerra”.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-SC), ainda há muito vento e chuva, e árvores caídas em várias rodovias. Alguns dos locais onde a pista foi ou está interditada são a BR-470, em Blumenau, Ascurra, Lontras e Rio do Sul; a BR-116 em Mafra, Monte Castelo; BR-282, Joaçaba, Campos Novos, Vargem, Xanxerê, São José do Cerrito, Bom Retiro Rancho Queimado; e BR-101 em Itajaí, Biguaçu, Paulo Lopes e Tubarão; BR-153 em Concórdia; e BR-280 em Araquari.

Pontos

Em Florianópolis mais da metade da cidade ficou sem energia elétrica e o trânsito está comprometido em alguns trechos.

Na cidade de Chapecó, uma idosa morreu após ser atingida por uma árvore. A velocidade do vento chegou a 108 km/h por volta das 13h30.

Em Concórdia foram registrados danos em 15 unidades escolares, dois Centros de Convivência, e o destelhamento do terminal rodoviário. Até as 15h, não havia registro de feridos no município.

São Domingos, Mondaí, Caibi e Palmitos também tiveram casos de destelhamentos.

Em São José do Cedro, os prejuízos foram no sistema de abastecimento de água na Linha 21 de Novembro, sendo que três das quatro caixas d´água do local foram danificadas.

Em Ponte Serrada o temporal causou problemas com o fornecimento de energia elétrica.

Em Joaçaba, parte do monumento de Frei Bruno, no bairro Flor da Serra, ficou destruído com o vento.





Entenda



O ciclone é composto por uma área de baixa pressão, começou a se formar no Norte da Argentina e está se deslocando em direção ao Leste. A área de baixa pressão está cruzando Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e deve ganhar forma de ciclone sobre o oceano, no litoral gaúcho.





De acordo com a Celesc, equipes estão em campo nesse momento, atuando nas áreas atingidas.





A orientação é para a população permanecer em local seguro e relatar as ocorrências para a Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193). Já as emergências relativas à rede elétrica no 0800 048.0196.

Veja Imagens

gente do ceu imagina o desespero desse pessoal...

esse ciclone não tava pra brincadeira não pic.twitter.com/bzoehEYWGP %u2014 %u03DF Since 1995 %u2020%u2649%uD83C%uDF08 (@_apenaxumlirou) June 30, 2020

nunca pensei que ia viver uma cena de filme mas balneário camboriú e o ciclone me fizeram viver pic.twitter.com/xsZIdKoWUn %u2014 fer conheceu a any (@sibianysolo) June 30, 2020

Eu não tirei essas fotos, mas só pra mostrar pra vocês a situação de Floripa e região após a passagem do ciclone. pic.twitter.com/4zaQSPfZQw %u2014 Jess (@gessycristal) June 30, 2020

Ciclone hoje em Santa Catarina provocou estragos #CICLONE #SantaCatarina



Cyclone caused extensive damages in south state of Brazil - Santa Catarina. pic.twitter.com/ZOtQWOhK3N %u2014 Andrada (@beandrada) June 30, 2020

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz